شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: أتوجه بالشكر للشركة المتحدة على تنظيم مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن الأحد، 21 يوليو 2024 06:12 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، إنه يتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "نقدم خدمات علاجية لكافة المترددين على مهرجان العلمين".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز