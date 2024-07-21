شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: نعمل على الانتهاء من مشروعات صحية متنوعة بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 06:20 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إنه جار العمل على الانتهاء من مشروعات صحية متنوعة بنهاية 2024.

وأكد خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مواصلة التوسع في مجال ميكنة الخدمات الصحية.

وقدم الشكر للشركة المتحدة على جهودها لوضع مدينة العلمين في خريطة السياحة العالمية.