شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالعياط. والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وفي هذا الإطار، شنت هندسة ري العياط حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد نزيه رئيس الإدارة المركزية، والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، والمهندسة منى أحمد مدير هندسة العياط.

وأسفرت الحملة بقيادة المهندس بهاء عيد الدهشوري مسئول الإزالات لهندسة ري العياط، ونائب رئيس مجلس مدينة العياط، وقوة من مركز شرطة العياط تحت إشراف المقدم مأمور مركز شرطة العياط، عن تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الري، وذلك نطاق قرى كفر بركات وبمها القطوري.



