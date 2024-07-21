شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار الفجيرة واستقبالها بتقليد رش المياه والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مطار الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفاء والترحيب أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من مطار القاهرة الدولي على رحلة مصر للطيران رقم MS903 بطائرة من طراز A321 neo، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المعروف لاستقبال أولى الرحلات القادمة من الخطوط الجديدة، وذلك ذلك في إطار الخطة التوسعية التي تشهدها الشركة والإهتمام بالحركة السياحية.

وحظيت الرحلة باستقبال على أعلى مستوى للحضور من الجانبين والذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح الخط الجديد، كما قامت مصر للطيران بتقديم الورود والهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية مع الركاب فى جو تسوده البهجة والسرور.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسيير رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والخميس إلى الفجيرة.



وصول أولى رحلات مصر للطيران إلي مطار الفجيرة بالامارات



خلال الاستقبال