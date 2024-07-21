شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنفى إلغاء الإدارات التعليمية والاعتماد على المديريات فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على أنه لا صحة للعمل على إلغاء الإدارات التعليمية ورجوع المعلمين العاملين بها إلى مدارسهم مع الاعتماد على المديريات التعليمية فقط، كما أنه لا صحة لإلغاء متابعة المديريات التعليمية واستحداث متابعة الوزير من حملة الدكتوراة فقط، مشدد اعلى أن أي قرار يتم اتخاذه يعلن بشكل رسمي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء إجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء إجازة يوم السبت جاء في إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية التي عقد الدكتور محمد عبد اللطيف جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.