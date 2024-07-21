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الأرصاد تعلن موعد انتهاء ذروة الموجة الحارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار من البعد في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الطقس يشهد موجة حارة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت شاكر خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بداية من يوم الجمعة، يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، لكن ما زالت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية تصل العظمى فيها لنحو 38 و39 درجة.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة العالية جدا تعطي الشعور بارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار يوم الثلاثاء المقبل على أغلب المحافظات بجنوب مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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