نائب محافظ القاهرة يبحث تسريع وتيرة إنجاز مشروعات خدمة المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار

عقد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعًا لرؤساء أحياء المنطقة بمقرها بزهراء المعادى لتبادل الخبرات ومناقشة آلية الاعمال خلال الفترة المقبلة والتعرف على التحديات الموجودة فى نطاق كل حى من أحياء المنطقة الجنوبية ، وآلية حلها، ووضع خطة عمل ذات فاعلية لإنجاز المهام بكفاءة عالية و طبقا للجدول الزمني المعد لذلك طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأكد نائب محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية وجولات ميدانية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية مشددا على أن مراعاة الله في كافة الأعمال ومصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى خطة العمل مشيراً إلى أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وذلك عبر التنسيق الدائم ومضاعفة الجهود واستخدام افكار غير تقليدية لمواجهة الصعاب .

وخلال اللقاء حرص منصور على عرض رؤيته لإدارة العمل بالمنطقة و الاستماع لكافة الاراء ومشاركتها بهدف تطوير منظومة العمل منوها على ضرورة تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة والمواصفات القياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد إلى جانب خطة تالف الرصف وإعادة الشئ لاصلها بهدف رفع كفاءة الطرق وصيانتها بصورة مستمرة موجها بسرعة طرح الأعمال بهدف تحسين الطرق ورصف الشوارع الداخلية والميادين ليشعر المواطن بتحسن الخدمات بشكل ملحوظ استجابة للطلبات وشكاوى المواطنين بالاضافة الى التنسيق مع شركات المرافق مثل المياه والصرف الصحى والكهرباء .

كما أوضح أن هناك تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء من خلال إنجاز المشروعات الحضارية المخطط لها وتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين واختصار الدورة المستندية للأعمال وتحسين نسب تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المحددة لها والاستفادة القصوى من كافة الاعتمادات المالية المرصودة لإنجاز المشروعات .

كما تخلل اللقاء الحديث عن التصدى لمخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية والذي يعد من الملفات الهامة موجها بضرورة التصدي بكل قوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها والقضاء على التعديات في المهد مع عمل الازالات الفورية وذلك عبر المتابعات الميدانية لرؤساء الأحياء و المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات.

كما أكد على أهمية متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بما يساهم في الانتهاء من هذا الملف وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح بتقديم كل سبل التعاون للمواطنين المتقدمين للتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم الى جانب عدد من الملفات الخدمية وعلى رأسها النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لأحياء المنطقة وموقف تنفيذ العديد من المشروعات القومية وتفعيل تراخيص المحلات العامة .

وفي سياق متصل ناقش نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة في ضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن والسيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة وتوفير احتياجات المواطنين والمرور الميدانى على المحلات التجارية وتكليف رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمرور الدوري والتعاون مع الجهات المعنية بملف توفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة عبر منتديات التوظيف والاعلام بها .

لقاء نائب المحافظ جاء بحضور اللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة ورؤساء أحياء المنطقة ومديري إدارات المتابعة الميدانية والإدارية والتخطيط و الطرق والمجالس والمؤتمرات وخدمة المواطنين و الاتصال السياسي والعلاقات العامة والإعلام والسكرتارية الإدارية.