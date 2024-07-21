"رصاصة وعتاب وخناقة مع أم قرموطي".. ليلة مقتل "كريم الغوصي" على يد جيرانه بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

صرحت النيابة العامة بالقاهرة، بنقل جثمان "كريم الغوصي" الذي قُتل رميًا بالرصاص على يد جيرانه، إلى مصلحة الطب الشرعي -مشرحة زينهم- لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير وافٍ عن ملابسات الجريمة وكيفية حدوثها والوقوف على أسبابها.

وطالبت النيابة العامة، سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط مرتكبي الجريمة.

بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى هليوبوليس العام، باستقبالهم "كريم" مُصاب بطلق ناري جثة هامدةـ

تبين من تحريات المباحث الأولية أنه قبل يوم الواقعة دارت مناكفة بين والدة وشقيقة "كريم" وجارتهما "أم قرموطي" خلال تواجدهن في عقد قران أحد جيرانهم، انتهى الأمر بتعدي كل طرف على الآخر قبل أن يتدخل الأهالي لفض الشجار بينهما.

مساء اليوم التالي، تواصل جيران "كريم" وطلبوا منه عقد جلسة تراضي -صلح- مع جيرانه "أحمد ومحمد"، وقبل أن يعاتب الأول جيرانه دارت بينهم مشادة على إثرها انهالوا عليه ضربًا بسلاح ناري خرطوش استقرت في الوجه، على إثرها فارق حياته قبل وصوله مستشفى هليوبوليس العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.