"اشترى شقق وعربيات".. القبض على المتهم بغسل 70 مليون جنيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.