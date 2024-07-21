شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأتحدث إلى الأمة فى وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قرار الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف بايدن أنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته، مردفا: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.