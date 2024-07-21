شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول تعليق من ترامب على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

في أول تعليق من المرشح الجمهوري دونالد ترمب، على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، قال: إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا وسيتم اعتباره أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.