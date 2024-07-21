شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من الفوز على جو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن ترامب، قوله إن هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.