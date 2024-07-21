شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلو "العالم في العلمين" يستعرضون أهم أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

كشف مراسلو برنامج "العالم في العلمين"، عبر قناة CBC، تفاصيل آخر أخبار الأنشطة والفعاليات في مهرجان العلمين.

وقال محمد الجباس مراسل CBC من العلمين الجديدة، إن اليوم العرض الأخير لمسرحية فيلم رومانسي، ويبدأ اليوم عرض مسرحية التليفزيون، مضيفا أن الويك إند الثالث سيشهد حفلات متنوعة أبرزها للنجم تامر حسني يوم الخميس.

بينما ذكر محمد شاهين مراسل "العالم في العلمين"، إنه متواجد في مدينة الألعاب الرياضية، ودرجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية وأجواء أكثر من رائعة، موضحا أن كل الملاعب مفتوحة، فهناك تعاون كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة لتقديم أنشطة مختلفة في مهرجان العلمين.

من جانبه أشار محمد زهران مراسل "العالم في العلمين"، إلى أنه شهد من المنطقة الترفيهية، حالة تناغم بين مختلف قطاعات وزارة الثقافة من الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والبيت الفني للفنون الاستعراضية والشعبية، مما ساعد على إقبال كبير من الزوار، موضحا أنه بعد قليل سينطلق السيرك القومي وعدد من الفنون المسرحية والشعبية.