شكرا لقرائتكم خبر عن بيل كلينتون وزوجته هيلارى يؤيدان ترشيح هاريس عن الحزب الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 10:29 م

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلارى تأييدهما ترشيح كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.