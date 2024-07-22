شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بعد انسحاب بايدن: نجح في استعادة مكانة أمريكا وسنبحر فى مياه مجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، على قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسى، قائلا "إن الولايات المتحدة ستبحر في مياه مجهولة، لكن أثق في أن قادة حزبنا قادرون على خوض عملية يخرج منها مرشح متميز".

وتابع أوباما، "بايدن أعاد تنشيط الناتو وحشد العالم للوقوف فى الصراع الروسي على أوكرانيا، ونجح في استعادة مكانة الولايات المتحدة في العالم".

وأضاف الرئيس الأمريكى الأسبق، "بايدن ساعد في إنهاء الوباء وخلق الملايين من فرص العمل وناضل من أجل حقوق العمال، وكان واحدا من أكثر رؤساء أمريكا أهمية واليوم يذكرنا مرة أخرى بأنه وطني في أعلى المستويات".