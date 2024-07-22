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كامالا هاريس: يشرفنى أن أنال تأييد الرئيس بايدن وسأسعى للفوز بالترشح للرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 21 يوليو 2024 11:11 م

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى، إنه يشرفها أن تنال تأييد الرئيس بايدن وستسعى للفوز بالترشح للرئاسة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. 

وأضافت: "سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب". 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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