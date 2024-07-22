شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس: يشرفنى أن أنال تأييد الرئيس بايدن وسأسعى للفوز بالترشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:11 م

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى، إنه يشرفها أن تنال تأييد الرئيس بايدن وستسعى للفوز بالترشح للرئاسة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضافت: "سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي وتوحيد أمتنا لهزيمة دونالد ترامب".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.