شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل نقيب المحامين لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 10:42 م

التقــــــــى اليـــــــوم الأحد الموافق 21/7/2024 المستشـــــار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة.

وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادته رئاسة مجلس الدولة، مُثمنًا دور القضاء المصري.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلى نقيب المحامين وأعضاء مجلس إدارة النقابة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

جانب من اللقاء