شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يقدم واجب العزاء فى وفاة وزير الأوقاف الأسبق بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صفوف المعزين في وفاة المغفور له، الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس بمسجد عمر مكرم.

و رافق وزير الأوقاف أثناء تقديمه واجب العزاء الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، و الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وكان قد نعى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف في وقت سابق بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأدى صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد عمر مكرم الجمعة الماضية.

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يقدمان واجب العزاء











































