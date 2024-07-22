التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة زيادة المعاشات هذا الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو.

وتابع أن زيادة المعاشات بنسبة 15% التي صرفت في مارس 2024 كلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.