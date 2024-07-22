هل لدينا شحنات كافية من الوقود لتشغيل المحطات خلال الصيف؟.. الكهرباء توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتوقع ارتفاعا نسبيا في استهلاك الطاقة الكهربائية في اليوم الأول بعد إنهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال الذي كان معمولا به سابقا، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه من المتوقع اختفاء هذه الظاهرة تماما وبشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي 2024.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه رغم التوقعات بارتفاع استهلاك الطاقة، فإن خطة تخفيف الأحمال لن تعود للعمل مجدداً، ولن تكون هناك حاجة للجداول الزمنية السابقة التي كانت تحدد مواعيد تخفيف الأحمال في مناطق معينة وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكد حمزة أن هذا الإجراء تم بناء على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وتنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة لتأمين وتوفير الكميات الكافية والاحتياجات اللازمة من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على مدار الساعة.

وأضاف متحدث الكهرباء، أن الحكومة نجحت في تأمين التمويل الكافي واللازم لتوفير الإمدادات الحيوية والوقود اللازم لتشغيل المحطات، إذ تم تخصيص مبلغ يصل إلى مليار و200 مليون دولار لهذا الغرض، وهذا بدوره سيسهم في استقرار وثبات الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع الكفاءة الكلية للمولدات والمحطات وضمان استدامة تشغيلها.

وفيما يخص مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، أفاد حمزة بوجود خطط مشتركة بين البلدين لاستكمال أعمال التنفيذ وبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لبدء عملية تبادل الطاقة الكهربائية في المرحلة الأولى منه والتي تصل سعتها إلى ثلاثة آلاف ميغاوات تقريباً.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يمثل خطوة مهمة ورئيسية في تعزيز قدرة شبكة الكهرباء في مصر والمنطقة، ويعد بمثابة الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة من التحول في مجال الطاقة وأنظمة التوزيع والنقل الكهربائي.