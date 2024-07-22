الكهرباء تكشف أسباب انقطاع الكهرباء بعد وقف تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه يمكن أن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق والأماكن نتيجة عدة عوامل منها الأعطال الفنية وزيادة الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح حمزة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، أن تخفيف الأحمال والذي كان يعد أحد العوامل المساهمة في انقطاع الكهرباء، سينتهي العمل به حتى نهاية الصيف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يمكن أن تتعرض بعض المناطق لانقطاع مفاجئ وغير مخطط له في التيار الكهربائي، سواء لأسباب فنية أو لأعطال طارئة في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

وناشد متحدث الكهرباء المواطنين ضرورة توخي الحيطة والتواصل مع الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أية شكاوى أو استفسارات تخص انقطاع التيار الكهربائي، كما يمكنهم التواصل مع حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وشدد حمزة على أهمية مراعاة الجوانب الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والحد من أنماط الاستخدام غير المخطط لها بما يساهم في رفع معدلات كفاءة استهلاك الطاقة.

وذكر أن الدولة تعمل على تحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتقديم خدمة طاقة تتسم بالاستدامة والاعتماد عليها بشكل متزايد، مضيفاً أن متابعة الأعطال وإصلاحها يجري بإشراف مباشر من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.