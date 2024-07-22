الكهرباء توضح تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بأن هناك خططًا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين مصر والسعودية، تمهيدًا لبدء تبادل الطاقة الكهربائية بطاقة تقدر بنحو 3000 ميجاوات في المرحلة الأولى للمشروع.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أوضح حمزة عن أن الهدف الرئيسي وراء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يأتي في سياق دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين مصر والسعودية، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خطوط وشبكات النقل الكهربائي المتاحة في البلدين، وتبادل الطاقة في أوقات الذروة لسد الاحتياجات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الخطط المشتركة بين البلدين تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالطاقات المتجددة وإضافة ما يقرب من 2000 ميجاوات لإنتاج الطاقة، ومن الممكن توليد نحو 650 ألف ميجاوات تقريبًا من الطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود والاستفادة من المقومات الطبيعية المتاحة في كلا البلدين.

وأفاد حمزة، بأن العمل جار حاليا على قدم وساق لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية لمحطات لتوليد الكهرباء العاملة بالطاقة الشمسية في كلا البلدين، وتحقيق تكامل في شبكة الكهرباء بينهما، بما يعود بالنفع المشترك على الجميع ويخفض من نفقات وتكاليف التشغيل والصيانة ويوفر مصادر جديدة وموثوقة لتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية والعمرانية في ظل النمو والتوسع المستمر الذي تشهده في كلا البلدين.