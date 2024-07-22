50 صورة من عزاء الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف السابق بمسجد عمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بعد أن وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

واستقبل العزاء نجل الدكتور محمد علي محجوب، المستشار خالد محجوب.

وأكد المستشار خالد محجوب، أن والده كان يعاني من وعكة صحية، بسبب أمراض الكلى، ليتدهور الوضع سريعًا إلى أن أصيبت رئتيه وأضعفت عضلة قلبه.

وحضر العزاء عدد من الشخصيات العامة والوزراء، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، وعمرو موسى وزير الخارجية السابق.