خبير اقتصادي: تقليص حجم الدعم لا يخدم الاستثمار أو الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الدعم الحكومي الذي تقدمة الدولة لمواطنيها يمثل الآن ما يقارب 11% فقط من إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة، مقارنة بنسبة تزيد عن 22% في الماضي.

وقال نافع خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على شاشة "تن"، إن تقليص حجم الدعم لا يخدم بالضرورة قطاعات حيوية مثل الاستثمار والصحة والتعليم، وإنما يذهب أغلبه لتسديد أعباء وخدمة الدين.

وفي الحديث عن الدعم المقدم للمواطن، أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن قيمة الدعم تتمثل في بيع خمسة أرغفة خبز بسعر عشرين قرشاً للرغيف الواحد، في حين تبلغ التكلفة الفعلية لهذا الرغيف على ميزانية الدولة قرابة 120 قرشاً.

ويرى "نافع" أنّ سعر رغيف الخبز المدعوم والمقدر بـ 20 قرشًا فقط، هو سعر غير مناسب للواقع ولا يتماشى مع تكاليف الإنتاج.

كما أكد الخبير الاقتصادي الأهمية الكبيرة للأمن الغذائي لأي مجتمع، وضرورة الحفاظ عليه لما يمثله من حق أساسي للفرد، مشددًا على أنه من الممكن أن يتم تحويل الدعم العيني إلى دعمًا نقديًا.

كما أشار نافع إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الخبز من قبل المواطنين قد لا يكون بالضرورة مؤشرا سيئا، حيث يرجع ذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف اللحوم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى التي تحتاج إلى دخل مادي أكبر لشرائها بانتظام.