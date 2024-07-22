نشرة التوك شو| الربط الكهربائي مع السودية وموعد انتهاء ذروة الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الكهرباء توضح تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بأن هناك خططًا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين مصر والسعودية، تمهيدًا لبدء تبادل الطاقة الكهربائية بطاقة تقدر بنحو 3000 ميجاوات في المرحلة الأولى للمشروع.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أوضح حمزة عن أن الهدف الرئيسي وراء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يأتي في سياق دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين مصر والسعودية، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خطوط وشبكات النقل الكهربائي المتاحة في البلدين، وتبادل الطاقة في أوقات الذروة لسد الاحتياجات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الخطط المشتركة بين البلدين تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالطاقات المتجددة وإضافة ما يقرب من 2000 ميجاوات لإنتاج الطاقة، ومن الممكن توليد نحو 650 ألف ميجاوات تقريبًا من الطاقة الشمسية، مما يسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود والاستفادة من المقومات الطبيعية المتاحة في كلا البلدين.

الكهرباء تكشف أسباب انقطاع الكهرباء بعد وقف تخفيف الأحمال

أفاد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه يمكن أن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق والأماكن نتيجة عدة عوامل منها الأعطال الفنية وزيادة الأحمال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح حمزة خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، أن تخفيف الأحمال والذي كان يعد أحد العوامل المساهمة في انقطاع الكهرباء، سينتهي العمل به حتى نهاية الصيف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يمكن أن تتعرض بعض المناطق لانقطاع مفاجئ وغير مخطط له في التيار الكهربائي، سواء لأسباب فنية أو لأعطال طارئة في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

هل لدينا شحنات كافية من الوقود لتشغيل المحطات خلال الصيف؟.. الكهرباء توضح

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتوقع ارتفاعا نسبيا في استهلاك الطاقة الكهربائية في اليوم الأول بعد إنهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال الذي كان معمولا به سابقا، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه من المتوقع اختفاء هذه الظاهرة تماما وبشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي 2024.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه رغم التوقعات بارتفاع استهلاك الطاقة، فإن خطة تخفيف الأحمال لن تعود للعمل مجدداً، ولن تكون هناك حاجة للجداول الزمنية السابقة التي كانت تحدد مواعيد تخفيف الأحمال في مناطق معينة وفقًا لجدول زمني محدد.

وأكد حمزة أن هذا الإجراء تم بناء على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وتنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة لتأمين وتوفير الكميات الكافية والاحتياجات اللازمة من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على مدار الساعة.

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة زيادة المعاشات هذا الشهر

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو.

وتابع أن زيادة المعاشات بنسبة 15% التي صرفت في مارس 2024 كلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.

الأرصاد تعلن موعد انتهاء ذروة الموجة الحارة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار من البعد في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الطقس يشهد موجة حارة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

وأكدت شاكر خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه بداية من يوم الجمعة، يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، لكن ما زالت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية تصل العظمى فيها لنحو 38 و39 درجة.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة العالية جدا تعطي الشعور بارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار يوم الثلاثاء المقبل على أغلب المحافظات بجنوب مصر.

رئيس لجنة الخطة يكشف حقيقة وجود أزمة مع صندوق النقد

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، حقيقة ما يثار ويتردد بشأن أزمة صندوق النقد الدولي مع مصر، بعد تأجيل موعد مراجعة الشريحة الثالثة.

وأكد فخري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم": هناك فريق من الخبراء التابعين لـ صندوق النقد الدولي زاروا مصر الفترة الماضية، وأوصوا مجلس الصندوق بإتمام مراجعة الشريحة الثالثة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا أن مصر تستحق الحصول على الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، ولكن مجلس إدارة الصندوق بواشنطن أدرج حسم الأمر يوم 29 يوليو الجاري.

وفرنا مليار جنيه.. وزير الصحة: مصر من أكثر دول العالم استهلاكا للأدوية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تعد من أكثر الدول العالم في استهلاك الأدوية.

وأشار عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، إلي أن الوزارة قامت بإجراء بسيط ساهم في توفير نحو مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة، حيث حصلت الوزارة على قطع أراض من هيئة المجتمعات العمرانية لطرحها على القطاع الخاص لإنشاء مستشفيات جديدة، لتوفير عدد من السرائر لتواكب الزيادة في أعداد المواطنين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة مستعدة بشكل كامل لدعم المستثمرين لتنفيذ مشروعات في القطاع الصحي.