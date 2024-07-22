الأربعاء.. انطلاق مهرجان "أهالينا الصيفي" بمركز البداري بأسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنطلق الأربعاء المقبل، في السابعة مساء، فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي"، بمركز بالبداري بأسيوط، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

المهرجان تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقام فعالياته على مدار يومين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتشهد الفعاليات المنفذة بمدرسة الشهيد محمود مساعد في يومها الأول، محاضرة بعنوان "التراكم الحضاري في مصر" تقديم د. أسماء عبد الرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط، ولقاء آخر بعنوان "حديث مع بطل" بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد المغني قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الأسبق، بجانب عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية، وآخر لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

وتتضمن الفعاليات في اليوم التالي لقاء بعنوان "الدولة المصرية.. ١٠ سنوات من الإنجازات" تقديم جمال إسماعيل، يعقبه عرضا فنيا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، ومجموعة من الفقرات الفنية، بجانب تكريم عدد من مواهب ورموز القرية.

كما يشهد المهرجان المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، مجموعة من الفعاليات، على مدار اليومين تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء، أفلام تسجيلية عن إنجازات الدولة المصرية، ابتهالات وتواشيح دينية، وفقرات اكتشاف مواهب، بالإضافة إلى ورش فنية لتعليم الرسم للأطفال، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وسبق ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان، الأسبوع الماضي، بمحافظة الشرقية بمدينتي ههيا وبلبيس بالتعاون مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقطاعات وزارة الثقافة، وسط إقبال حافل، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الفني المكثف المعد، في إطار مبادرة الأنشطة الصيفية والتي تشهد فعاليات متنوعة بمختلف المحافظات، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الإنسان واكتشاف مواهب النشء والشباب.