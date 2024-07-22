في واقعة رضا البحراوي.. ماذا قالت المحكمة في حيثيات حُكمها على "شقيق كهربا" وصديقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أودعت محكمة جنح المعادي المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها بالقضية رقم 9123 لسنة 2024 جنح قسم المعادي، والمُدان فيها متهمين بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ للأول "فتحي" شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، والثاني "محمد .ا" بجانب وضعهما تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، بواقعة التعدي على المطرب "رضا البحراوي".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة تحصلت فيما أثبته ضابط مباحث قسم شرطة المعادي بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 10 يونيه 2024، من تضرر "رضا محمد درويش" ـ رضا البحراوي ـ من المتهم الأول وآخرين، لقيامهم بإحداث تلافيات بالسيارة المملوكة له وذلك باستخدام أسلحة بيضاء.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنه ورد المحضر المؤرخ 10يونيه 2024، بمعرفة ضابط مباحث قسم شرطة المعادي، والذي أثبت به أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة انتقلوا لمحل البلاغ، وأمكن التوصل إلى مقطع فيديو مصور للواقعة، تم تحميله على ذاكره إلكترونية، وعرضت على النيابة العامة التي قامت بدورها بتفريغها وأثبتت بالتحقيقات أن محتوى الذاكرة الإلكترونية عبارة عن مقطع فيديو مصور للواقعة، مدته 52 ثانية يظهر به سيارة بيضاء اللون ذو زجاج أسود اللون، يتجه نحوها شخص يلتف حوله مجموعة من الأشخاص، ويتجه ناحية السيارة ويقوم هؤلاء الأشخاص بتأمين وصوله إليها.

تابعت: وآنذاك يتجه نحو السيارة مجموعة من الأشخاص من بينهم عدد ثلاثة أشخاص أحدهما يرتدي تيشرت أبيض اللون وغطاء رأس (كاب) أبيض اللون، والثاني يرتدى تيشرت أسود اللون والثالث يرتدى تيشرت أسود اللون، يحملون أسلحة بيضاء لم نتمكن من تحديد نوعها، وأحدهم يصعد أعلى السيارة المشار إليها محاولا الوصول للنافذة العلوية لسقف السيارة إلا أن قائدها يتمكن من الفرار مسرعًا بها، وعقب ذلك قام الأشخاص حاملو الأسلحة البيضاء بالتلويح بها.

وبإجراء التحريات توصل إلى أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف على المجني عليه، وذلك بقصد ترويعه وتكدير أمنه وقد استخدموا في ذلك الأسلحة البيضاء.

وقاموا على إثر ذلك بإتلاف سيارة المجني عليه، مما ألقى الرعب في نفسه - وحيث ورد محضر الضبط - نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين - المؤرخ في 2024/6/11، والذي أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الثاني سلاح أبيض (سنجة).

وكشفت التحريات الأولية أن رضا البحراوي كان يُحيي حفلًا في إحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق كهربا بالحفلة، لافتًا إلى أن سبب المشاجرة يرجع إلى أن المطرب رضا البحراوي لم يُحيّي شقيق محمود كهربا، خلال دخوله الحفل ما أثار حفيظة الأخير.

وتم إلقاء القبض عليهم، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت القضية لمحكمة جنح المعادي الذي قضت بمعاقبة فتحي عبد المنعم شقيق اللاعب محمود كهربا، وآخر بالحبس سنتين.