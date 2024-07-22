شكرا لقرائتكم خبر عن %80من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص؟

. أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص

وأيد 80% من القراء تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص ، بينما عارض 20% من القراء موضوع الاستطلاع.



