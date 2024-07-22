"أسامة" يطلب تطليق زوجته: "طلعت حامل وانا ملمستهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم" أسامة. ح"، 35 سنة، سائق ميكروباص، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته بعد شهرين من الزفاف، مبرراً طلبه: "حامل وانا ملمستهاش".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2610 لسنة 2023، بأنه تعرف على زوجته، بعد ترشيحها من الأهل، حينها وجدها بشوشة ومتعلمة فتم الاتفاق على الزفاف، وانتقلا سوياً إلى عش الزوجية لمدة شهرين فقط.

يكمل الزوج حديثه لـ "مصراوى": بمجرد دخولنا عش الزوجية، وهي تشعر بالخجل الشديد، حتى حضرت والدتها لإقناعها بما يحدث عقب الزفاف، ورغم ذلك تركت زوجتي غرفة النوم وأغلقت الباب على نفسها لفترة طويلة فتركتها تفعل ما تريد وظل الوضع هكذا لأكثر من شهر، حتى كانت المفاجأة الصادمة".

يروي "أسامة ": لم ألمس زوجتي منذ الزفاف ومع ذلك علمت أنها حامل، "عرفت الخبر من والدتي في التليفون وهي بتقولي مبروك" وبعد عودتي إلى المنزل علمت بحقيقة الخبر، وحيمنا ذهبت إلى زوجتي قالت "انا حامل منك أومال أنا مرات مين".

يواصل الزوج: "تشاجرنا سويًا وتعديت على زوجتي وبعدها هربت من المنزل ولم تعد مرة ثانية بعدما علمت أني سأقوم بإجراء تحليل لمعرفة والد الجنين".

يختتم: مباشرة لجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة، ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بعد هروبها بدون عودة، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.