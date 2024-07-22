شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح بعدم زراعة محاصيل العروة النيلية - الخريفية قبل 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الصيف الحالى له خصوصية ولا بد أن يكون له طقوس واحتياطات وإجراءات وقرارات مختلفة.

أضاف فهيم، أن القرارات الزراعية لا بد أن تراعي خصوصية هذا الصيف من حيث طول الموجات الحارة وزيادة الطاقة الحرارية "الصهد" وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة "الندى".

وأشار فهيم إلى قرار واحد وهو ميعاد الزراعة للمحاصيل النيلية "الخريفية " الأساسية خاصة البطاطس النيلي فى المنيا وبعض مناطق الدلتا - العروة الأولى من بنجر السكر "عروة أغسطس" والفاصوليا والبسلة والخرشوف وغيرها، وأنه لا ينصح بالزراعة قبل 20 - 25 أغسطس وبشروط .

جدير بالذكر، أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبيًا على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية حيث تسبب نقصًا شديدًا فى انتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية فى مصر بالإضافة إلى زيادة الاحتياجات المائية اللازمة لها.