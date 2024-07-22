شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تهنئ جمال عوض بتجديد الثقة رئيسا لهيئة التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة إلى اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بمناسبة قرار رئيس الجمهورية بتجديد الثقة به رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متمنية له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما يقدمه اللواء جمال عوض من جهود للنهوض بالمنظومة التأمينية بكل أركانها والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لكل المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة والهيئة لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين.