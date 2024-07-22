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نشرت وزارة النقل احدث تصوير لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كل الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية