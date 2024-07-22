شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بمدارس الجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024.

وحسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعقد امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب (الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 27 يوليو 2024م، والصف الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

وتنظم امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية (الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م، وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب التعليم الفني بجميع تخصصاته، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.

وفيما يلي جداول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

رابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

خامسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

سادسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الثلاثاء 30 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

-الأربعاء 31 يوليو 2024: امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.

-الخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).

سابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية (أنا المصري)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

ثامنًا: جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية المهنية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء، والتاريخ).

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مواد (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء، والفلسفة والمنطق).

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء، وعلم النفس والاجتماع).

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.