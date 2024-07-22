شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إننا دمرنا 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن، أول أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 3 على الأقل وإصابة 87، بعد يوم من هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على تل أبيب "المركز الاقتصادي لإسرائيل".

ويأتي الهجوم أيضًا في وقت يستعد فيه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للسفر إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونجرس.