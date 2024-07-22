شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يأمر سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس جنوب القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يأمر سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.