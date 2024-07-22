شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سأناقش مع بايدن سبل إطلاق سراح المحتجزين فى غزة وتحقيق النصر والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مغادرته إلى واشنطن، إن إسرائيل أقوى حليف للولايات المتحدة بغض النظر عمن سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو: سألتقي بايدن وأشكره على مساعدته لإسرائيل في الحرب بقطاع غزة، متابعا: "زيارتي للولايات المتحدة مهمة للغاية فى وقت تقاتل فيه إسرائيل على 7 جبهات وسط حالة من عدم اليقين السياسي فى واشنطن".

وتابع نتنياهو: سأناقش مع بايدن إطلاق سراح المحتجزين في غزة وسبل تحقيق النصر.