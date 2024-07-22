شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سأناقش مع بايدن سبل إطلاق سراح المحتجزين فى غزة وتحقيق النصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 22 يوليو 2024 09:48 ص
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مغادرته إلى واشنطن، إن إسرائيل أقوى حليف للولايات المتحدة بغض النظر عمن سيتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وأضاف نتنياهو: سألتقي بايدن وأشكره على مساعدته لإسرائيل في الحرب بقطاع غزة، متابعا: "زيارتي للولايات المتحدة مهمة للغاية فى وقت تقاتل فيه إسرائيل على 7 جبهات وسط حالة من عدم اليقين السياسي فى واشنطن".
وتابع نتنياهو: سأناقش مع بايدن إطلاق سراح المحتجزين في غزة وسبل تحقيق النصر.
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