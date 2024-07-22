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اختناق مُسن في حريق مصنع حلوى بأبو النمرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب مسن بحالة اختناق في حريق مصنع لإنتاج الحلوى مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مصنع بطريق المنوات.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع حلوى مكون من طابق واحد على مساحة 500 متر، مما أسفر عن سقوط مصاب بحالة اختناق يدعى محمد مرسي 60 سنة.

الدفاع المدني أحكم السيطرة على مصدر النيران دون امتداده إلى المجاورات ونقل المصاب إلى مستشفى أبو النمرس للعلاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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