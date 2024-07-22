وزير العمل يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويوفر فرصة عمل له بإحدى مستشفيات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، تواصل مع أسرة بسيطة من محافظة الجيزة، استغاثت على وسائل التواصل الاجتماعي وطلبت تعيين ابنها من ذوي الهمم.

وكلّفَ "جبران"، مدير العلاقات العامة أحمد معروف، بالتوجه إلى منزل هذه الأسرة المصرية البسيطة والكائن بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ لتسليمه عقد عمل رسمي للعمل بالمستشفى التابعة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، تتوفر فيه كافة الشروط اللائقة لعقد العمل خاصة الحد الأدنى للأجور.

وبحسب بيان "العمل"، تواصل الوزير هاتفيًا بالمواطن محمد محمود شحاتة، واطمئن منه على استلامه عقد العمل، وتواصل إدارة المستشفى معه.

وقال وزير العمل، إن ثقافة الجمهورية الجديدة التي يًرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنى على إحترام المواطن، وتوفير حياة كريمة له، وكرامة المواطن مُصانة في بيان وخطة الحكومة الجديدة وعلى أرض الواقع أيضًا.

وتوجهت أسرة المواطن، بخالص الشكر والتقدير إلى وزير العمل، مؤكدة في تصريحات على أنه عند نشر الاستغاثة لم تَكّن تتوقع هذه السُرعة في الإستجابة، وأن ما حدث رفع من الروح المعنوية والانتماء نحو هذا الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي.