شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة الاتصالات: ثورة يوليو أرست قواعد الثورة الصناعية والحركة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد حنفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتى أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى وتلاحمهم مع جيش مصر العظيم لإعلاء المصلحة العليا للوطن.



وقال حنفي، إنه فى أعقاب ثورة 23 يوليو تم إرساء قواعد الثورة الصناعية فى مصر مما أتاح فرص عمل وقضا على سيطرة الإقطاع ورأس المال على الحكم ،كما أقرت قوانين التأمين الصحي والتأمينات الإجتماعية وأتاحت مجانية التعليم التى تمتع بها أبناء الطبقة المتوسط من الموظفين والعمال .

وأكد رئيس النقابة العامه للعاملين أن الثورة المصرية فى 23 يوليو كان لها أهمية كبيرة فى تحفيز الحركة العمالية وتعزيز حقوق العمال فى مصر فقد ساهمت الثورة فى إنشاء العديد من النقابات وتحسين ظروف العمل فى مختلف القطاعات.



وأشار حنفي، إلى إيمانه بأن حقوق العمال حق مقدس يجب احترامه وحمايته، ونلتزم بالعمل على تعزيز هذه الحقوق من خلال النقابات ودعم صوت العمال فى المجتمع.

وأضاف حنفى نحن ممتنون لتضحيات النقابيين والعمال الذين عملوا بجد لتعزيز مكانتهم فى المجتمع منذ ثورة يوليو، ونؤكد على دور الحركات النقابية فى التحول الاجتماعى لتحقيق العدالة والمساواة للجميع.