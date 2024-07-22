شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف الدرجات المتوقعة بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ️لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (38 -39 ) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

وتتراوح درجات الحرارة مابين (34 -36) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (41 -44) درجة.



ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.