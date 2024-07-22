شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اللقاحات تحمى أطفال العالم من 20 مرضا معديا وقاتلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن للقاحات وبرامج التحصين الآن أن تحمي أطفال العالم من أكثر من 20 مرضًا معديًا ومميتًا.

وأضافت، إنه كل دولار واحد ينفق على الوقاية من انتقال شلل الأطفال يعود عائد استثمار بقيمة 39 دولار، يصادف هذا العام مرور 50 عاما على إطلاق برنامج التحصين الموسع في عام 1974، كان هذا دورها الحاسم في تقليل انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وإنقاذ أرواح.

وأشارت إلى أن اللقاحات أدت ستمنع أكثر من 2.6 مليون وفاة بسبب الحصبة والالتهاب الرئوي والإسهال وأمراض أخرى على مدار 10 سنوات (2021-2030)، نحن بحاجة إلى الاستثمار أكثر في التطعيم من أجل مستقبل أكثر أمانًا وصحة للجميع.

