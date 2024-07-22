شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024.. اعرف مكان أداء اختبار كلية الفنون الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني، يوم الخميس المقبل 25 يوليو الجارى، فى إتاحة باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت .

وحددت وزارة التعليم العالى اماكن أداء اختبارات كليات الفنون الجميلة(فنون – عمارة)

أ‌- (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي :-

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك، أما طلاب محافظات الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظتى بني سويف- المنيا اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

كما يؤدى طلاب محافظات قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر ، أما طلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج يؤدون اختبارات بكلية الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط.

أما طلاب محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية يؤدون اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة.

وبالنسبة لاختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي.

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم ، بكلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان، أما طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية وطلاب محافظات المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا.

وحددت وزارة التعليم العالى مكان أداء اختبارات القدرات لطلاب محافظات اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط ، أما محافظات الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة.