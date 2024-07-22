مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (3 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلي– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 778 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط 3 قطع سلاح ناري، عبارة عن (3 فرد محلي – عدد من الطلقات)، بحوزة (5 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.