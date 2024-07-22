شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: مصر تمتلك تجربة رائدة فى مجال تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى، أن مصر تمتلك تجربة رائدة فى تمكين الشباب فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال العرابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال نموذج محاكاة البرلمان العربي التي انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - إن مثل هذه النماذج تعمل على إعداد جيل شبابي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في عمليات صنع القرار، من خلال الدخول للحياة السياسية، بما يمكنهم من التعامل مع كافة التحديات.

وأشار إلى أهمية نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي الذي يهدف إلى دعم وتعزيز مهارات الشباب العربي، فضلا عن بناء القيادات الشبابية، لافتا إلى أن الشباب العربي يعد جزءا من القوى العربية الناعمة ويمكن توظيفهم بما يساهم في خدمة القضايا العربية.

ونوه العرابي بأهمية العمل على إكساب الشباب العربي مهارات وقيم الولاء والانتماء والھویة العربية وقبول الآخر، وذلك في إطار من التسامح والحوار لتحقيق السلام المجتمعي والتواصل البناء فيما بينهم.

وتابع: هناك حاجة ملحة لدعم وتعزيز علاقات التعاون في المجال الشبابي بين الدول العربية، بما يساهم في خلق جسور تواصل بين الدول العربية والشعوب وبناء منصات تواصل بين الشباب في كافة الأقطار العربية".

وأشاد العرابي، في هذا الصدد، بالاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب المصري، حيث تسخر الدولة كافة إمكانياتها لخدمة جميع البرامج والأنشطة التي تساهم في تعزيز التعاون بين الشباب العربي وتقديم الدعم الكامل لنجاح المبادرات العربية المشتركة وخاصة الشبابية.