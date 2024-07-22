شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة جامعة وأسرة جامعة حلوان والنواب والأمناء والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي تمثل نقطة تحول هامة في تاريخ مصر الحديث، متمنياً لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار ، مضيفاً أن هذه الثورة العظيمة ستظل رمزاً للفخر والاعتزاز ومصدر إلهام لنا جميعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

مؤكداً أن هذه الثورة تعد حدثاً محوريًا حيث أطلقت شرارة التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مصر لما لها من أهمية كبيرة لجموع الشعب المصري لتحقيق الاستقلال الوطني ، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والصحة والتعليم حيث تظل ثورة 23 يوليو رمزًا للفخر الوطني ومصدر إلهام للأجيال الجديدة، حيث رسخت قيم الحرية والعدالة والمساواة وأكدت على قدرة الشعب المصري على تحقيق التغيير وصناعة المستقبل الأفضل.