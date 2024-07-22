شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف معلومات مهمة عن الإجهاد الحرارى وعلاقته بالأمراض.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام الإثنين، 22 يوليو 2024 01:11 م

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإجهاد الحراري السبب الرئيسي لحالات الوفاة المرتبطة بـ الطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك: - السكر - أمراض القلب والأوعية الدموية - الاضطراب النفسي - الربو - يزيد من خطر الإصابة بـ الأمراض المعدية ونصحت وزارة الصحة والسكان بالمحافظة على الجسم بارد ورطب للحفاظ على الصحة خلال الصيف وذلك لتجنب الإجهاد الحرارى.

الاجهاد الحرارى

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