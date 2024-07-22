شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

أولًا : أنشطة القرآن الكريم

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.

• مقرأة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

• مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.

• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.

• مراكز التلاوة: وتعقد بـ(