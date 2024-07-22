شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: استلام ملفات التقديم للصفوف الأولى بدون الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة باستلام ملفات التقدم للصفوف (الأول رياض أطفال - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى) من أولياء الأمور بدون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية، على أن يتقدم ولى الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي وذلك منعاً للتكدس وحرصً على راحة أولياء الأمور للتسهيل عليهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025، والصف الأول رياض الأطفال، من 1 يونيو ولمدة 30 يومًا، وحددت وزارة التعليم، سن التقدم للصف الأول الابتدائي، بحيث لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، موضحة أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها.

وبدأت المديريات التعليمية في مراجعة التنسيق الخاص بالتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025، حيث تم تشكيل لجان من المديريات والإدارات لمراجعة قوائم تسكين الطلاب في المدارس المتقدمين عليها حسب رغبات أولياء الأمور والأماكن المتاحة في كل مدرسة، حيث بدأت في قبول ملفات الطلاب المقبولين بعد استكمال ولى الأمر ملف التقدم وسداد المصروفات الدراسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة عند التقديم للصف الأول الابتدائي 2024، وتشمل: أصل وصورة لشهادة ميلاد مميكنة حديثة للطفل وأصل وصورة بطاقة الأب والأم وصورة من عقد الإيجار أو وصل كهرباء و8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6، والبطاقة الصحية الخاصة بالطفل.