شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن بدء تطوير ورصف طريق المتربة بقرية صول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد أعمال رصف طريق المتربه بقرية صول التابعة لمركز ومدينة أطفيح، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرئيس المركز بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق.

وأعلنت المحافظة بدء تنفيذ طبقة الرصف السطحية لطريق المتربه بمركز ومدينة أطفيح، وطريق ترعة محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

ووجه محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة، منبهًا بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



بدء رصف طريق المتربه فى الجيزة



رصف طريق المتربه بقرية صول في الجيزة



رصف طريق المتربه بقرية صول في أطفيح



بدء رصف طريق المتربه بقرية صول