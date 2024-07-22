شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سنغافورة يزور وكالة الفضاء المصرية لبحث التعاون في تكنولوجيا علوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، حيث تأتى الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وسنغافورة في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء، وبحث سبل الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

اطلع الوفد السنغافوري خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة في وكالة الفضاء المصرية لتحليل ومعالجة الصور الفضائية، وتم مناقشة سبل تطوير مشاريع بحثية مشتركة.

وأعرب الدكتور شريف صدقي عن ترحيبه الكبير بهذه الزيارة، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء، بما يساهم في تعزيز القدرات المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي.

وأبدى أعضاء الوفد السنغافوري اهتمامًا خاصًا بالاستفادة من تجارب وكالة الفضاء المصرية في تطوير مشاريع فضائية مستقبلية، وأكدوا على ضرورة تبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق الأهداف المشتركة في تكنولوجيا الفضاء.

وأشار الدكتور شريف صدقي إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة، موضحا أن العمل مع سنغافورة قد يفتح آفاقًا جديدة للتطوير والابتكار في مجال الفضاء.

وتطرق الجانبان إلى تجاربهما في تطوير التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاتها في مجالات متنوعة، منها الاتصالات والملاحة والمراقبة البيئية، وتم بحث إمكانية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتعزيز القدرات الفنية والعلمية للكوادر المصرية والسنغافورية في هذا المجال.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين مصر وسنغافورة، ودفع عجلة التعاون العلمي والتكنولوجي بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين، واختتم الجانبان الزيارة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وتبادل الأفكار لتحقيق مزيد من النجاحات والابتكارات في مجال تكنولوجيا الفضاء.



جانب من اللقاء



سفير سنغافورة يزور وكالة الفضاء المصرية



سفير جمهورية سنغافورة يزور وكالة الفضاء المصرية



سفير جمهورية سنغافورة



